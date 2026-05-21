„Verluste – rund hundert Angreifer“: Drohnen des Sicherheitsdienstes der Ukraine haben das FSB-Hauptquartier im besetzten Gebiet von Cherson getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Spezialeinheiten des Zentrums für Spezialeinsätze „A“ des Sicherheitsdienstes der Ukraine haben das Hauptquartier des FSB der Russischen Föderation im Dorf Henicheskaya Gorki auf dem vorübergehend besetzten Gebiet der Region Cherson getroffen.

Quelle: Mitteilung von Präsident Wolodymyr Selenskyj

Zitat: „Das Hauptquartier der russischen FSB-Beamten wurde getroffen und das Flugabwehrsystem „Pantsir-S1“ auf unserem vorübergehend besetzten Gebiet zerstört.

Allein durch diese eine Operation belaufen sich die russischen Verluste auf etwa hundert getötete und verwundete Angreifer.“

Details: Selenskyj veröffentlichte zudem ein Video, in dem mehrere Drohnen gleichzeitig Gebäude in einem Dorf treffen.

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