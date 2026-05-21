Pepco expandiert nach Ukraine: Die polnische Kette hat den Markteintritt offiziell bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ist bereits bekannt, in welchen Städten mit der Eröffnung von Pepco-Filialen zu rechnen ist? Der polnische Einzelhändler Pepco hat offiziell seinen Markteintritt in der Ukraine angekündigt. Das Unternehmen plant die Eröffnung von Pilotfilialen in ausgewählten Regionen des Landes.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung der Pepco Group.