Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Schweden hat der Ukraine eine Nachbildung der Kriegsflagge von Chmelnyzkyj zur Wiederherstellung des historischen Erbes übergeben.

Schweden hat der Ukraine eine handgefertigte Nachbildung der Kriegsflagge des Hetmans Bohdan Chmelnyzkyj übergeben.

Quelle: : Außenministerium der Ukraine in den sozialen Netzwerken

Zitat von Andrij Sybiha: : „Heute holen wir ein wichtiges Artefakt des ukrainischen Erbes aus der Vergessenheit zurück. Mit meiner schwedischen Kollegin Maria Stenergard haben wir dies bereits im vergangenen Jahr in Uschhorod vereinbart, und ich danke ihr für die Umsetzung dieser Vereinbarungen.“

Details: : Laut Sybiha ist die Übergabe der Replik ein wichtiges Ereignis für die Wiederherstellung des ukrainischen historischen Erbes.

Diese Initiative setze die Umsetzung der Ansätze des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zur Rückführung historischer Artefakte und des Kulturerbes fort, fügte er hinzu.

Das ukrainische Außenministerium erinnerte daran, dass die Originalfahne nach der Schlacht bei Berestechko im Jahr 1651 verloren ging und später während des Nordischen Krieges als Kriegstrophäe nach Schweden gelangte, wo sie seit Jahrhunderten aufbewahrt wird.