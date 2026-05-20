Eine russische Drohne hat ein Unternehmen in Krywyj Rih angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Bislang gibt es keine Berichte über Verletzte. Die Folgen des feindlichen Beschusses werden derzeit jedoch noch ermittelt.

Russische Truppen haben am 20. Mai mit einer Drohne einen Industriebetrieb in Krywyj Rih in der Oblast Dnipropetrowsk angegriffen. Dies teilte der Vorsitzende des Verteidigungsrats von Krywyj Rih, Olexander Vilkul, mit.

„Der Feind hat mit einer ‚Schahed‘-Drohne ein Industrieunternehmen angegriffen“, erklärte Vilkul.

Nach vorläufigen Angaben des Vorsitzenden des Verteidigungsrates wurde niemand verletzt. Dennoch werden die Folgen des feindlichen Beschusses derzeit noch ermittelt.

Zur Erinnerung: Bei einem Angriff russischer Drohnen in Krywyj Rih wurde eine Frau verletzt, zudem wurden Schäden an Wohnhäusern festgestellt.

Es wurde bekannt, wie die Luftabwehr im Laufe des Tages funktioniert hat