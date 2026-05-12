Angriff auf Krywyj Rih: Die Zahl der Verletzten ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Derzeit ist von zwei getöteten älteren Menschen bekannt. Ihre neun Monate alte Enkelin befindet sich mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Infolge des russischen Angriffs auf ein Wohnhaus in Krywyj Rih ist die Zahl der Verletzten auf vier Personen gestiegen, zwei Menschen sind ums Leben gekommen. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Alexander Ganza, am Dienstag, dem 12. Mai, mit.

Ihren Angaben zufolge wurde ein neun Monate altes Mädchen ins Krankenhaus eingeliefert. Das Kind befindet sich in kritischem Zustand auf der Intensivstation. Zudem wurde eine 23-jährige Frau mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.