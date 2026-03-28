Russland hat Krywyj Rih angegriffen: Es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Russen haben im Laufe des Tages drei Bezirke der Region mit Drohnen und Artillerie angegriffen, wie die lokalen Behörden mitteilten.

Russische Kriegsverbrecher haben am Samstagmorgen, dem 28. März, einen Angriff auf Krywyj Rih verübt. In der Stadt wurde eine Anlage der industriellen Infrastruktur beschädigt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk, Olexander Hanzha, mit.

„Zwei Männer kamen ums Leben, zwei wurden verletzt. Das sind die Folgen des morgendlichen Angriffs des Feindes auf Krywyj Rih“, erklärte der Beamte.

Seinen Angaben zufolge brachen in dem Industriebetrieb aufgrund des Beschusses Brände aus.

Die Russen hätten im Laufe des Tages drei Bezirke der Region mit Drohnen und Artillerie angegriffen, fügte der Beamte hinzu.

„Im Bezirk Nikopol – die Gemeinden Nikopol, Pokrowsk, Tschernogrygorow, Marhanez und Miriv. Hochhäuser, Privathäuser und Wirtschaftsgebäude wurden zerstört.

Im Bezirk Sinelnikow wurden die Gemeinden Pokrowsk und Wassylkiv angegriffen. Die Infrastruktur und Privathäuser wurden beschädigt“, berichtete Hanzha.

Russland griff zudem die Gemeinden Lozowatka und Zelenodolsk an, was zu Bränden führte und die Infrastruktur sowie ein Haus auf dem Gelände einer Erholungsanlage beschädigte.

Zur Erinnerung: Am Abend des 27. März griffen die Russen in Krywyj Rih mit Kampfdrohnen die Industrie- und Energieinfrastruktur an; es gab Treffer.