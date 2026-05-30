Der vorletzte Tag im Mai wird von Regen, Gewittern und Wind geprägt sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Laut Wettervorhersagen wird es am 30. Mai in der Ukraine bewölkt mit Aufhellungen, kurzzeitigen Regenfällen, tagsüber stellenweise Gewitter in den südlichen und östlichen Regionen, nachts in Transkarpatien und im Osten des Landes ohne Niederschläge.

Quelle: : Meldung des „Ukrhydrometzentrums“

Details: : Der Wind weht überwiegend aus Nordwest mit 5–10 m/s, im südwestlichen Teil tagsüber stellenweise mit Böen von 15–20 m/s.

Die Temperaturen liegen nachts bei 4–9 °C, tagsüber bei 11–16 °C; im Westen des Landes nachts bei 8–13 °C, tagsüber bei 17–22 °C, in Transkarpatien bis zu 24 °C.

In Kiew und der Region weht ein Nordwestwind mit 5–10 m/s. Die Temperaturen in der Region liegen nachts bei 4–9 °C, tagsüber bei 11–16 °C; in der Hauptstadt liegen sie nachts bei 7–9 °C, tagsüber bei 14–16 °C.