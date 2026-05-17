Die EU muss an den Verhandlungen teilnehmen – Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Europa müsse im Verhandlungsprozess um den Frieden für die Ukraine eine „starke Stimme“ haben, betonte der Präsident.

Europa muss bei den Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation präsent sein und durch eine „starke Stimme“ vertreten werden. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj während eines Gesprächs mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, wie der Pressedienst des Staatsoberhauptes am Sonntag, dem 17. Mai, mitteilte.

Die Seiten erörterten ausführlich die Perspektiven des Friedensverhandlungsprozesses für die Ukraine. Selenskyj berichtete über seine jüngsten Kontakte zu verschiedenen Staats- und Regierungschefs in Europa sowie zur amerikanischen Seite.

„Wir sind uns einig, dass Europa an den Verhandlungen beteiligt sein muss. Es ist wichtig, dass Europa in diesem Prozess eine starke Stimme und Präsenz hat, und es gilt zu klären, wer Europa konkret vertreten wird“, betonte der Staatschef.

Auch die europäische Integration der Ukraine war Thema. Selenskyj und Koshta erörterten den Zeitplan und die erforderliche Kommunikation hinsichtlich der Eröffnung von Clustern. Zur Erinnerung: In Europa wird die Möglichkeit diskutiert, die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel als Vermittlerin in den Verhandlungen mit Russland zu ernennen. Der Kreml hatte zuvor vorgeschlagen, den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder in den Verhandlungsprozess einzubeziehen; in der Europäischen Union fand diese Option jedoch keine Unterstützung. Die EU-Vertreterin Kaja Kallas erklärte, dass Russland die Wahl des Verhandlungsführers nicht eigenmächtig bestimmen dürfe. Beendigung des Krieges: Will Putin wirklich Frieden oder setzt er sein Spiel fort?