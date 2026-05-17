Die EU muss an den Verhandlungen teilnehmen – Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Europa müsse im Verhandlungsprozess um den Frieden für die Ukraine eine „starke Stimme“ haben, betonte der Präsident.
Europa muss bei den Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation präsent sein und durch eine „starke Stimme“ vertreten werden. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj während eines Gesprächs mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, wie der Pressedienst des Staatsoberhauptes am Sonntag, dem 17. Mai, mitteilte.
Die Seiten erörterten ausführlich die Perspektiven des Friedensverhandlungsprozesses für die Ukraine. Selenskyj berichtete über seine jüngsten Kontakte zu verschiedenen Staats- und Regierungschefs in Europa sowie zur amerikanischen Seite.
„Wir sind uns einig, dass Europa an den Verhandlungen beteiligt sein muss. Es ist wichtig, dass Europa in diesem Prozess eine starke Stimme und Präsenz hat, und es gilt zu klären, wer Europa konkret vertreten wird“, betonte der Staatschef.
Auch die europäische Integration der Ukraine war Thema. Selenskyj und Koshta erörterten den Zeitplan und die erforderliche Kommunikation hinsichtlich der Eröffnung von Clustern. Zur Erinnerung: In Europa wird die Möglichkeit diskutiert, die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel als Vermittlerin in den Verhandlungen mit Russland zu ernennen. Der Kreml hatte zuvor vorgeschlagen, den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder in den Verhandlungsprozess einzubeziehen; in der Europäischen Union fand diese Option jedoch keine Unterstützung. Die EU-Vertreterin Kaja Kallas erklärte, dass Russland die Wahl des Verhandlungsführers nicht eigenmächtig bestimmen dürfe. Beendigung des Krieges: Will Putin wirklich Frieden oder setzt er sein Spiel fort?
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“