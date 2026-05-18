In Odessa sind infolge eines Angriffs der Russischen Föderation Wohngebäude getroffen worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 18. Mai führten russische Truppen einen weiteren Angriff auf Odessa unter Einsatz von Kampfdrohnen durch. Durch den Beschuss wurden Wohnhäuser beschädigt.

Quelle: Serhij Lyssak, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Odessa

Zitat: „Infolge des nächtlichen Angriffs durch feindliche Drohnen wurden in Odessa Wohnhäuser beschädigt.

Alle Einsatzkräfte sind bereits vor Ort im Einsatz. Informationen zu den Opfern und dem Ausmaß der Zerstörungen werden derzeit noch ermittelt.“

Details: Gegen ein Uhr nachts meldeten die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte die Bewegung feindlicher Drohnen vom Schwarzen Meer in Richtung der Stadt. Während des Luftalarms waren in der Stadt die Maßnahmen der Luftabwehr zu hören.