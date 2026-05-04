Nachrichten vom 4. Mai: Russische Drohnen haben in der Nähe von Saporischschja ein Atomkraftwerk angegriffen; polnische Investoren erwerben den Marktführer der ukrainischen Versicherungsbranche

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber wurde heute gesprochen?

Zum Thema Versicherungen: Die polnische PZU-Gruppe gab den Erwerb von 100 % der Anteile an „MetLife Ukraine“ bekannt – dem Marktführer im ukrainischen Lebensversicherungsmarkt mit einem Marktanteil von rund 50 %.

Über das Kernkraftwerk Saporischschja: Eine Drohne griff das Labor für externe Strahlungskontrolle des vorübergehend besetzten Kernkraftwerks Saporischschja außerhalb des Geländes des Kraftwerks an.

Über Kuwait: Im April 2026 exportierte Kuwait, einer der weltweit größten Erdölproduzenten, kein einziges Barrel Erdöl auf die Weltmärkte.

Zu den Waggons der Ukrsalisnyzja: Drei Führungskräfte eines Waggonbauwerks wurden im Rahmen eines Verfahrens wegen des Verdachts der Veruntreuung von Geldern der „Ukrsalisnyzja“ in Höhe von über 64 Millionen Hrywnja infolge der Lieferung von minderwertigem Rollmaterial in Kenntnis gesetzt.

Zu den Drohnen der Russischen Föderation: In der Nacht zum 3. Mai griffen russische Drohnen die Hafeninfrastruktur von Tschornomorsk in der Oblast Odessa an und beschädigten den „Kernel“-Terminal für den Umschlag von Pflanzenöl.

Exklusiv bei EP

„Alle fürchten die Wahlen“. Der Staat hat die Schließung von Universitäten gebremst

Der Wunsch der Regierung, die Zahl der Hochschulen zu verringern, stieß auf Widerstand und die Angst vor Wählerstimmenverlusten. Wie ist der Stand der Hochschulreform?