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Nachrichten vom 12. Mai: Die Russische Föderation rechnet kaum mit einem BIP-Wachstum, in der Oblast Tscherkassy ist ein Zug in Brand geraten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua

Worüber wurde heute gesprochen?

Zum Angriff der Russischen Föderation: Russische Invasoren haben am Morgen des 12. Mai eine Energieanlage in der Oblast Mykolajiw angegriffen.

Zum BIP der Russischen Föderation: Die offizielle Prognose für das Wachstum des russischen BIP im Jahr 2026 wurde von 1,3 % auf 0,4 % gesenkt, während die prognostizierte Inflationsrate von 4 % auf 5,2 % steigen wird.

Zur Nationalbank der Ukraine: In der Ukraine sank die Zahl der Teilnehmer am Nichtbanken-Finanzmarkt im April um 10 Institute auf 749, während die Zahl der Banken um eine auf 59 zurückging.

Zum Thema Gas: Die Ukraine importierte im April 2026 29 Millionen Kubikmeter Erdgas, das ist 28-mal weniger als im März 2026 (789 Millionen Kubikmeter) und 8-mal weniger als im April 2025 (219 Millionen Kubikmeter).

Zum Zug: In der Oblast Tscherkassy in der Nähe des Dorfes Kosari geriet am 12. Mai ein elektrischer Zug während der Fahrt in Brand.

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Übersetzer:   DeepL — Wörter: 309

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