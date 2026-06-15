Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Organisation weiß selbst nicht, vor wem sie das kulturelle Erbe schützt. Das ukrainische Außenministerium kritisierte die UNESCO für ihre Reaktion auf den russischen Angriff auf die Kiewer Höhlenkloster.