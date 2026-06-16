„EKO Market“ wird die Flächen der geschlossenen „Soyuz“- und „Kvartal“-Filialen übernehmen: Der Vertrag wurde unterzeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Handelshaus „Avanta“ hat einen Vertrag über den Erwerb von vier Handelsstandorten der Unternehmensgruppe „Eurotek“ unterzeichnet: Die Zahl der „EKO Market“-Supermärkte in Tschernihi wird damit auf acht Filialen steigen.

Dies teilt der Verband der Einzelhändler der Ukraine mit.

Die „TZOV Handelshaus Avanta“ hat einen Vertrag über den Erwerb von vier Einzelhandelsimmobilien der Unternehmensgruppe „Eurotek“ unterzeichnet, zu der die Supermärkte „Soyuz“ und „Kvartal“ in Tschernihiw gehörten.

Bereits ab Mitte Juni werden die neuen Filialen unter dem Namen „EKO Market“ ihren Betrieb aufnehmen.

Die Gesamtzahl der „EKO Market“-Supermärkte in Tschernihiw wird damit auf acht Filialen ansteigen, wodurch die Kette zu den größten Einzelhandelsunternehmen der Stadt zählen wird.

Der Ausbau des Netzwerks ist Teil der Unternehmensstrategie, die auf die Entwicklung eines modernen Einzelhandels und die Verbesserung der Verfügbarkeit von Waren für ukrainische Verbraucher abzielt, heißt es in der Mitteilung.

„Wir setzen unsere Strategie zum Ausbau des Netzwerks konsequent um und investieren in Regionen mit großem Potenzial. Tschernihiw ist für uns eine bedeutende Stadt, denn genau hier haben wir im Jahr 2003 den ersten „EKO Market“-Supermarkt eröffnet“, teilte das Unternehmen mit.