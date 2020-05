Statistiken zur Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 in der Ukraine - Stand 19. Mai 2020

In der Ukraine scheint sich die Ausbreitung des Coronavirus Sars-Cov-2 zu verlangsamen. Zum Stand 19. Mai 2020 sind im Land 18.876 Infektionen per Labortest nachgewiesen. 548 Menschen starben bisher in der Ukraine an der Lungenkrankheit Covid-19. 5.632 sind der offiziellen Statistik nach wieder genesen. Die Regierung hält eine Wiederaufnahme des internationalen Flugverkehrs im Juni für möglich.

Am Dienstag gab es einen Anstieg der Neuinfektionen um 260 Fälle. Das ist der niedrigste Wert seit Anfang April. Der bisherige Höhepunkt bei registrierten Neuinfektionen war am 23. April mit 578 Fällen. Vergangene Woche wurden jedoch noch regelmäßig über 400 neue Ansteckungen registriert. Am 21. Mai wurden zudem noch genauso wie zuvor am 16. und am 8. Mai mit 21 Toten der bisher höchste Zuwachs bei den an Covid-19 Verstorbenen registriert. Der Höhepunkt bei der Zahl an Neuansteckungen war von der Akademie der Wissenschaften der Ukraine für die erste Maiwoche erwartet worden.

Nach den vorliegenden Statistiken ist medizinisches Personal in der Ukraine aufgrund fehlender Schutzkleidung besonders betroffen. Zum Stand 19. Mai gab es unter Ärzten und Pflegekräften 3.969 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen. Das entsprach einem Anteil von etwa 21 Prozent.

Die ukrainische Statistik unterliegt wie alle anderen Statistiken im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 einer großen Unsicherheit. Zum einen aufgrund der geringen Zahl der Tests in der Ukraine. Täglich werden nur zwischen vier- und zehntausend Verdachtsfälle getestet. Insgesamt wurden zum Stand 20. Mai 239.961 Labortests gemacht. Aktuell sind es etwa 573 Tests auf 100.000 Einwohner. Daher und aufgrund der Unsicherheiten bei den Tests ist von einer großen Dunkelziffer bei der Verbreitung von Sars-Cov-2 auszugehen.

Wie hoch die Sterberate im Land liegt ist aus diesem Grunde noch schwerer zu sagen. Der vorliegenden Statistik nach sterben rund 2,9 Prozent der Infizierten. Da mutmaßlich wesentlich mehr Menschen in der Ukraine sich bereits angesteckt haben, ist ebenso zu vermuten, dass die Sterberate um einiges niedriger als diese 2,9 Prozent liegt. Dies auch trotz des Umstands, dass sicherlich nicht alle an Covid-19 Verstorbenen erfasst werden. Früheren Angaben des Gesundheitsministeriums nach sind 44,8 Prozent der Toten Frauen und 55,2 Prozent Männer. 85 Prozent der Verstorbenen sind über 50 Jahre alt gewesen und 71 Prozent hatten Vorerkrankungen.

Ausgehend von den veröffentlichten Sterbestatistiken für Januar bis einschließlich März dieses Jahres sind bisher keine Anomalien bei Toten durch Pneumonie, Grippe oder andere Erkrankungen der Atemorgane festzustellen. 2020 starben in den beiden drei Monaten im Regierungsgebiet 149.064 Ukrainer. Das sind, wenn man der offiziellen Statisik vertraut, genau 10.200 weniger als im Vorjahr, als 159.264 Ukrainer starben. Im Januar und Februar fielen 2.404 Ukrainer Erkrankungen der Atemorgane zum Opfer. Zum Vergleich starben 2018 im gesamten Jahr in den Regierungsgebieten etwa 13.000 Ukrainer an Atemwegserkrankungen.

Zur gleichen Zeit wurden im Donezker Separatistengebiet nach den Angaben der örtlichen Machthaber bei 256 Menschen Infektionen nachgewiesen. 42 gesundeten bereits und sieben Menschen starben an der Krankheit. Im Luhansker Separatistengebiet gibt es nach örtlichen Angaben 328 bestätigte Infektionen. Mindestens vier Kranke starben. Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim und in Sewastopol gibt es russischen Angaben nach derzeit 437 Infizierte, 196 Genesene und vier Tote.

Werden die Daten der Regierung und aus dem Separatistengebiet zusammengefasst, ergibt sich eine Infektionsrate von etwa knapp 47 pro 100.000 Einwohner. Die Sterberate pro 100.000 Einwohner läge demnach bei 1,3. Aufgrund der schlechten Datenqualität sind diese Werte jedoch nicht mit denen in anderen Ländern vergleichbar.

Die zum 12. März verhängten Quarantäne-Maßnahmen sind in den meisten Teilen des Landes bereits wieder gelockert worden. So ist der Besuch von Parks wieder erlaubt und inzwischen dürfen bis zu acht Personen in einer Gruppe unterwegs sein. Friseure und Schönheitssalons können unter Einhaltung bestimmter Hygienevorgaben öffnen. Ebenso können Geschäfte und Einkaufszentren geöffnet werden. Restaurants und Cafés können Sommerterrassen betreiben. Allerdings gilt auch hier ein Mindestabstand zwischen den Tischen und nicht mehr als vier Personen an einem Tisch. Öffnen dürfen auch wieder Bibliotheken und Museen. In einzelnen Städten werden auch einige Beschränkungen im öffentlichen Nahverkehr aufgehoben. Kiew will ab 25. Mai die Metro wieder in Betrieb nehmen.

Alle anderen Einschränkungen wurden vorerst bis zum 22. Mai verlängert. Dazu zählen die Einstellung des internationalen, überregionalen und regionalen Passagierverkehrs und die Schließung der Grenzen für Ausländer ohne Aufenthaltstitel. Des Weiteren gilt an „öffentlichen Orten“ eine Maskenpflicht. Menschen ab 60 unterliegen mit wenigen Ausnahmen einer Ausgangssperre. Auf der Straße sind Dokumente immer bei sich zu führen. Schulen, Kindergärten und Universitäten sind weiter zu. Weitere Lockerungen sind ab kommende Woche und im Laufe des Juni zu erwarten. Ministerpräsident Denys Schmyhal schloss eine Aufnahme des internationalen Flugverkehrs ab Juni nicht mehr aus. Ob es zu einer Öffnung der Grenzen für Touristen kommt, sagte er nicht. Dem stellvertretenden Gesundheitsminister Wiktor Ljaschko zufolge werden die angepassten Quarantänemaßnahmen mindestens bis zum 22. Juni gelten.

Verteilung der Infizierten und Toten nach Regionen

Gebiet Infektionen Tote Winnyzja 751 11 Wolhynien 635 17 Dnipropetrowsk 843 13 Donezk¹ 131 4 Schytomyr 573 12 Transkarpatien 911 24 Saporischschja 385 9 Iwano-Frankiwsk 1.235 70 Kirowohrad 445 20 Stadt Kiew 2.359 52 Gebiet Kiew 1.245 29 Lwiw 1.098 30 Luhansk¹ 42 0 Mykolajiw 263 6 Odessa 784 13 Poltawa 264 10 Riwne 1.188 29 Sumy 164 4 Ternopil 1.081 22 Charkiw 816 30 Cherson 168 2 Chmelnyzkyj 267 9 Tscherniwzi 2.742 110 Tscherkassy 376 16 Tschernihiw 110 6 Insgesamt 18.876 548

¹ nur die von der Regierung kontrollierten Gebiete

Quellen:

Coronavirus_Info

Statistikamt – Todesursachen Januar/Februar 2020

Statistikamt – Sterbefälle Januar-März 2020

Russische Statistiken