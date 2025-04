Ukraine, Großbritannien, Frankreich und USA treffen sich in London - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukraine ist bereit, sich weiterhin so konstruktiv wie möglich zu verhalten, um einen bedingungslosen Waffenstillstand und anschließend die Schaffung eines echten und dauerhaften Friedens zu erreichen, versicherte der Präsident.

Präsident Wolodymyr Selenskyj führte ein Gespräch mit dem britischen Ministerpräsident Keir Starmer, bei dem sich die Parteien auf weitere Schritte zur Erreichung eines bedingungslosen Waffenstillstands und der Schaffung eines dauerhaften Friedens verständigten. Das Staatsoberhaupt sagte am Montag, den 21. April.

„Bereits am Mittwoch werden unsere Vertreter in London arbeiten. Die Ukraine, Großbritannien, Frankreich und die Vereinigten Staaten. Wir sind bereit, so konstruktiv wie möglich voranzukommen, um einen bedingungslosen Waffenstillstand zu erreichen, der die Schaffung eines echten und dauerhaften Friedens ermöglicht“, sagte der Präsident.

Er bedankte sich auch bei allen Partnern, die der Ukraine helfen. Er fügte hinzu, dass ein bedingungsloser Waffenstillstand der erste Schritt auf dem Weg zum Frieden sein sollte und wies darauf hin, dass die Aktionen Russlands der Grund für die Verlängerung des Krieges sind.

Nach Angaben des ukrainischen Staatschefs haben er und der britische Ministerpräsident auch über die gemeinsame Arbeit in europäischen Sicherheitsformaten gesprochen.