Kiew wurde mit ballistischen Raketen und 28 Drohnen angegriffen: eine Rakete und 11 Drohnen wurden abgeschossen - Militärverwaltung der Stadt Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 7. Mai haben russische Invasoren Kiew mit ballistischen Raketen und 28 Drohnen angegriffen: eine Rakete und 11 Drohnen wurden zerstört, 3 Drohnen gingen vor Ort verloren und 10 weitere verließen den Luftraum der Hauptstadt, berichtete die Militärverwaltung der Stadt Kiew.

In der Nacht zum 7. Mai griffen russische Angreifer Kiew mit ballistischen Raketen und 28 Drohnen an – eine Rakete und 11 Drohnen wurden zerstört, 3 Drohnen gingen in der Gegend verloren und 10 weitere verließen den Luftraum der Hauptstadt, berichtete die Militärverwaltung der Stadt Kiew.

Quelle: Militärische Verwaltung der Stadt Kiew auf Telegram

Die Militärverwaltung sagte.* „Seit Beginn des Tages wurden 1 ballistisches Ziel und 28 russische Drohnen im Luftraum der Hauptstadt und ihrer Vororte gesichtet. Dank der Arbeit der Luftabwehr wurde das feindliche ballistische Ziel erfolgreich zerstört… Es wurde bestätigt, dass 11 feindliche Drohnen abgeschossen wurden. 10 haben den Luftraum verlassen. 3 – lokal verloren“.

Einzelheiten: Es wird darauf hingewiesen, dass die abgeschossene Rakete in den Bezirk Solomianskyj fiel – Nicht-Wohn-Infrastruktur wurde beschädigt. Das Feuer wurde an Ort und Stelle schnell gelöscht, eine Person wurde verletzt.

„Wenn Sie das Wrack einer abgeschossenen feindlichen Drohne finden oder sehen, nähern Sie sich ihr nicht und rufen Sie sofort 101 an“, so die Militärverwaltung der Stadt Kiew.

Hintergrund: