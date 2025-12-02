Die Streitkräfte der Ukraine haben in 24 Stunden mehr als 1.000 Angreifer vernichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die gesamten Kampfverluste der russischen Armee vom 24.02.22 bis zum 02.12.25 betrugen etwa 1.175.030 Menschen.

In den vergangenen 24 Stunden zerstörte die ZSU 1.110 russische Angreifer, 14 Artilleriesysteme und 58 Fahrzeuge und Tankwagen. Dies teilte der Generalstab der ZSU mit.

Insgesamt seit Beginn des Krieges eliminiert: