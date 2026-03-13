Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In Budapest erklärte man, man werde sich nicht wegen der Energiepolitik „erpressen“ lassen Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó erklärte, die baltischen Staaten würden dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in den Energiekonflikten mit Budapest angeblich in die Hände spielen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Leiters des ungarischen Außenministeriums in den sozialen Netzwerken X.