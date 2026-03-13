Medien: Nach einem Angriff auf ein Öllager im Krasnodar-Krai der Russischen Föderation sind zwei Tanks vollständig ausgebrannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Nach dem Drohnenangriff am 12. März auf das Öllager im Bezirk Tichoretsk der russischen Region Krasnodar sind dort zwei Tanks mit Kraftstoff vollständig ausgebrannt.

Quelle: : russischer Dienst „Radio Swoboda“

Details: : Ein Satellitenfoto, das am 13. März aufgenommen wurde – einen Tag nach dem Angriff ukrainischer Drohnen und nachdem das durch diesen Angriff ausgelöste Feuer gelöscht worden war – bestätigt, dass auf dem Gelände des Unternehmens zwei Tanks mit Kraftstoff vollständig ausgebrannt sind.

Die Publikation berichtet zudem, dass ein weiterer Tank, der sich zwischen den beiden befindet, schwer beschädigt wurde.