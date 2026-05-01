Wie sich die ukrainischen Angriffe auf russische Ölraffinerien auf die Einnahmen des Kremls auswirken: Einschätzung eines Ökonomen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Westliche Sanktionen begrenzen lediglich den Preis. Ukrainische Drohnen treffen direkt die Einnahmen des Kremls . Westliche Beschränkungen gegen russisches Öl haben nur eine begrenzte Wirkung. Die Angriffe der Ukraine auf die Exportinfrastruktur der Russischen Föderation hingegen verursachen spürbaren, realen Schaden.

Diese Einschätzung gab der Leiter der Abteilung für Unternehmensanalyse bei ICU, Olexander Martynenko, in einem Interview mit RBK Ukrajina ab.