In der Ukraine sind die Preise für Erdbeeren eingebrochen: Wie hoch ist der Preis?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In dieser Woche begannen die Verkaufspreise für Erdbeeren aus lokalen Betrieben auf dem ukrainischen Markt zu sinken, da das Angebot an Beeren von Erzeugern aus den westlichen Regionen gestiegen ist.

Dies geht aus Daten der Analyseplattform EastFruit hervor.

Die Nachfrage der Käufer nach Erdbeeren bleibt verhalten, und angesichts des Wettbewerbs sind die Obstbauern gezwungen, die Preise für die leicht verderblichen Produkte schrittweise zu senken.

Vor einer Woche weigerten sich die Landwirte noch, Gewächshaus-Erdbeeren für weniger als 200–260 Hrywnja/kg zu verkaufen, doch zu Beginn dieser Woche, als in den südlichen und westlichen Regionen die Ernte dieser Beeren aus Foliengewächshäusern begann, sanken die Großhandelspreise sofort um 14 % – auf 170–230 Hrywnja/kg.

Dennoch werden diese Beeren in der Ukraine derzeit im Durchschnitt um 32 % teurer angeboten als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie Analysten anmerken.

Das Angebot an einheimischen Erdbeeren auf dem ukrainischen Markt hat bislang noch nicht seinen Höchststand erreicht, und eine umfangreichere Ernte wird bereits für Anfang des nächsten Monats erwartet.