In der Ukraine sind die Preise für Erdbeeren eingebrochen: Wie hoch ist der Preis?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
In dieser Woche begannen die Verkaufspreise für Erdbeeren aus lokalen Betrieben auf dem ukrainischen Markt zu sinken, da das Angebot an Beeren von Erzeugern aus den westlichen Regionen gestiegen ist.
Dies geht aus Daten der Analyseplattform EastFruit hervor.
Die Nachfrage der Käufer nach Erdbeeren bleibt verhalten, und angesichts des Wettbewerbs sind die Obstbauern gezwungen, die Preise für die leicht verderblichen Produkte schrittweise zu senken.
Vor einer Woche weigerten sich die Landwirte noch, Gewächshaus-Erdbeeren für weniger als 200–260 Hrywnja/kg zu verkaufen, doch zu Beginn dieser Woche, als in den südlichen und westlichen Regionen die Ernte dieser Beeren aus Foliengewächshäusern begann, sanken die Großhandelspreise sofort um 14 % – auf 170–230 Hrywnja/kg.
Dennoch werden diese Beeren in der Ukraine derzeit im Durchschnitt um 32 % teurer angeboten als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie Analysten anmerken.
Das Angebot an einheimischen Erdbeeren auf dem ukrainischen Markt hat bislang noch nicht seinen Höchststand erreicht, und eine umfangreichere Ernte wird bereits für Anfang des nächsten Monats erwartet.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“