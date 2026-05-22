In Mykolajiw wurde ein Krankenhaus durch einen Drohnenangriff beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Zudem griff die russische Armee gestern die Gemeinde Ochakow im Bezirk Mykolajiw zehnmal mit FPV-Drohnen an.

In Mykolajiw wurden in den vergangenen 24 Stunden durch den Angriff feindlicher Schahed-Drohnen sowie durch herabfallende Trümmer die Fenster des Verwaltungsgebäudes des Krankenhauses beschädigt und in einem Industrieobjekt ein Brand ausgelöst. Dies teilte die regionale Militärverwaltung am 22. Mai mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Feuer schnell gelöscht werden konnte. Es gab keine Verletzten.

Zudem griff die russische Armee gestern die Gemeinde Otschakiw im Bezirk Mykolajiw zehnmal mit FPV-Drohnen an.

Zur Erinnerung: In der Nacht griffen russische Truppen mit Drohnen eines der Unternehmen im Bezirk Myrhorod in der Oblast Poltawa an.