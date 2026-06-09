Die Zentrale Wahlkommission hat den Politikwissenschaftler Mykola Davydiuk als Abgeordneten registriert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Zentrale Wahlkommission hat Mykola Davydiuk in ihrer Sitzung am 9. Juni als Abgeordneten der Partei „Holos“ registriert.

Quelle: : Pressedienst der Zentralen Wahlkommission

Details: Es sei darauf hingewiesen, dass die Kommission während der aktuellen Sitzung den Antrag und die erforderlichen Unterlagen von Mykola Davydiuk geprüft und ihn gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Abgeordneten der Ukraine registriert hat.

Mykola Davydiuk wurde bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 21. Juli 2019 im landesweiten Mehrmandatswahlkreis für die Partei „Holos“ gewählt (auf der Wahlliste unter der Nr. 27).

Er wird sein Mandat ab dem Zeitpunkt der Vereidigung in der Werchowna Rada antreten.

Vorgeschichte: Am 1. Juni erkannte die Zentrale Wahlkommission den Politologen Mykola Davydiuk als gewählten Abgeordneten der Partei „Holos“ anstelle von Wladimir Tsabal an, der sein Mandat niedergelegt hatte.