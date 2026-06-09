Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was wird aus der riesigen Pipeline, wenn die Beschlagnahme aufgehoben wird? Es beginnt eine neue Phase der Rückführung der Ölpipeline „Samara – Westliche Richtung“ in staatliches Eigentum, weshalb beschlossen wurde, die Aufhebung der Beschlagnahme ihres ukrainischen Abschnitts einzuleiten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Veröffentlichung des Staatlichen Vermögensfonds der Ukraine.

Es wird berichtet, dass dieser Vermögenswert zuvor mit Strukturen in Verbindung gebracht wurde, die Wiktor Medwedtschuk nahestehen.

Es handelt sich um ein groß angelegtes Infrastrukturprojekt, das mehr als 1.400 Kilometer Pipeline, Pumpstationen, Tanklager, Produktionsanlagen und technologische Komplexe umfasst.

Gerichtsurteile und rechtlicher Status

Ukrainische Gerichte, einschließlich des Obersten Gerichtshofs, haben zuvor das Eigentumsrecht des Staates an diesem Objekt bestätigt.

Nach Abschluss der Gerichtsverfahren haben die in den Jahren 2021 und 2023 verhängten Pfändungen nach Ansicht des Staatsvermögensfonds ihre Gültigkeit verloren.

In diesem Zusammenhang hat der Fonds beim Obersten Antikorruptionsgericht beantragt, die geltenden Beschränkungen für das Objekt aufzuheben.

Übertragung der Verwaltung und weitere Nutzung

Nach Aufhebung der Pfändungen ist die Übertragung der Ölproduktpipeline in die Verwaltung der AG „Ukrtransnafta“ geplant.

Dies soll den uneingeschränkten Betrieb der Infrastruktur im Interesse des Staates gewährleisten.

Rückgewinnung strategischer Vermögenswerte

Der Staatliche Vermögensfonds betont, dass der Staat weiterhin schrittweise strategische Objekte unter seine Kontrolle zurückholt, die zuvor von Strukturen genutzt wurden, die mit pro-russischen Einflüssen in Verbindung stehen, und deren weiteren Betrieb im nationalen Interesse sicherstellt.