Achmetows Sohn investiert in Schweizer Immobilien - Medien

Der Sohn des ukrainischen Geschäftsmanns Rinat Achmetow, Damir, hat zwei Villen in der Schweiz im Wert von 104 Millionen Franken gekauft, berichtet RBC-Ukraine unter Berufung auf Le Temps.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine der Villen 44 Millionen Schweizer Franken gekostet hat.

Damir Akhmetov hat in nur drei Monaten über 100 Millionen Franken in Schweizer Immobilien investiert.

Es wird angegeben, dass Achmetow zwei benachbarte Grundstücke in Kollonge-Bellerive mit einer Fläche von 20.000 Quadratmetern gekauft hat.

Achmetows SCM erklärte gegenüber RBC-Ukraine, dass Damirs Immobilieninvestitionen nichts mit dem Geschäft der Gruppe zu tun haben.

„Damir Akhmetov ist seit 2015 im Risikokapitalgeschäft tätig und das von ihm aufgebaute Portfolio umfasst eine Reihe erfolgreicher Investitionen in Start-up-Unternehmen in Europa und den USA“, so der Pressedienst des Unternehmens.

Damir Akhmetov ist Absolvent der Cass Business School an der City University of London und hat einen Bachelor of Science in Business Studies (2009) und einen Master of Science in Finance (2010).

Seit 2017 ist er Chartered Financial Analyst, nachdem er die internationale Zertifizierung des CFA Institute erhalten hat.

Damir ist seit 2011 Mitglied von Aufsichtsräten in verschiedenen Unternehmen der DTEK Energieholding. Seit 2014 ist er auch Mitglied des Aufsichtsrates der Metinvest B.V. Holding und kümmert sich um Strategie, Unternehmensentwicklung, Management und Produktionseffizienz.

Rinat Achmetow ist bekanntlich der reichste Bürger der Ukraine. Sein Vermögen wird auf 7,6 Mrd. Dollar geschätzt.