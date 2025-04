Palisa über die Mobilisierung der Frauen: Dieses Thema ist derzeit nicht dringlich

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Laut dem stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes, Pawlo Palisa, ist die Frage der Mobilisierung von Frauen derzeit „nicht so akut“ und es handelt sich „eher um eine freiwillige Angelegenheit“.

Quelle: Palisa in einem Interview mit BIHUS Info

Einzelheiten: Der Journalist fragte Palisa vor dem Hintergrund der Gespräche über die Erfahrungen Israels, ob die Mobilisierung der Frauen „für uns effektiv, notwendig ist? Werden wir als Staat dazu kommen? Oder gibt es andere Themen auf der Tagesordnung?“

Klartext: Palisi: „Ich denke, dass es bei der Mobilisierung der Frauen… eher um einige defizitäre Fachgebiete, medizinische Bereiche und so weiter geht. Ich denke, dieses Thema ist jetzt nicht so akut. Der Dienst der Frauen in der Armee ist eher eine freiwillige Angelegenheit, denke ich.

Aber in Zukunft wäre es, wie gesagt, ratsam, diese Version der israelischen Erfahrung mit dem Einsatz der Streitkräfte unter Berücksichtigung der ukrainischen Besonderheiten in Betracht zu ziehen.“

* Hintergrund*:* Oksana Hryhorieva, die neu ernannte Gender-Beraterin der ukrainischen Streitkräfte, ist der Meinung, dass jede ukrainische Frau bereit sein sollte, den Staat zu verteidigen, aber sie ist der Meinung, dass es keine Gründe für eine Zwangsmobilisierung von Frauen in der Ukraine gibt.

Um es kurz zu machen: Palisa sagte, dass die Zahl der Personen, die im Rahmen des 18-24-Programms Verträge für den Eintritt in die Verteidigungskräfte unterzeichnet haben, derzeit weniger als 500 beträgt.