Schewaho droht damit, nicht mehr in Poltawa Mining zu investieren, wenn es an ARMA übertragen wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der mit Sanktionen belegte Geschäftsmann Konstantin Schewaho hat erklärt, dass er und andere Großinvestoren nicht mehr in Poltawa Mining and Processing Plant (PGOK) investieren werden, wenn ein großer Teil der Anteile an die ARMA übertragen wird.

Schewaho sagte dies in einem Interview mit Forbes Ukraine.

Am 4. März genehmigte das Petschersk Gericht in Kiew die Übertragung eines 49,5%igen Anteils an Poltawa Mining an die ARMA.

Die Ferrexpo-Gruppe, die Eigentümerin von Poltawa Mining ist, betonte, dass Kostjantyn Schewaho keine Anteile an Ferrexpo Poltawa Mining besitzt, die zu 100% der Ferrexpo AG (mit Sitz in der Schweiz) gehört, die wiederum zu 100% im Besitz der Ferrexpo Plc ist.

„Wenn es zu einer Enteignung kommt, wird es keine Investitionen in das Unternehmen geben. Das ist der einzige Weg“, sagte der Geschäftsmann.

Schewaho sagte, dass die Schweizer Ferrexpo AG seit 2007 mehr als 3 Milliarden Dollar in der Ukraine investiert hat.

Um es kurz zu machen:

Am 13. Februar billigte Präsident Wolodymyr Selenskyj die Entscheidung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates vom 12. Februar, Sanktionen gegen den Milliardär Konstantin Schewaho zu verhängen.

Schewaho ist der Ansicht, dass die vom Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine am 12. Februar verhängten Sanktionen illegal und unbegründet sind.