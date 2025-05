In Russland hat der Personalmangel einen neuen Rekord erreicht: hohe Gehälter retten nicht den Tag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Bis Ende 2024 fehlten den russischen Unternehmen 2,6 Millionen Mitarbeiter. Der Personalmangel ist um 17% gestiegen und hat einen neuen Rekord aufgestellt.

Dies berichtet die Moscow Times unter Berufung auf einen Bericht der Higher School of Economics of the Russian Federation.

Am größten ist der Personalmangel im verarbeitenden Gewerbe – 391.000 Personen, im Handel – 347.000 und im Transportwesen – 219.000. Hier sind die Bewerber bereit, mehr als 100.000 RUB zu zahlen, was 1,5 mal höher ist als der Durchschnitt in Russland.

Die Autoren der Studie führen den Anstieg der Zahl der offenen Stellen in den Arbeitsberufen auf eine Verringerung des Zustroms von Arbeitsmigranten, den Zusammenbruch des Rubels und die Auswirkungen „einer Reihe von wirtschaftlichen Schocks“ zurück.

Der Veröffentlichung zufolge steht die Verschärfung der Personalkrise in direktem Zusammenhang mit den Folgen des umfassenden Krieges Russlands gegen die Ukraine.

Im Jahr 2022 wurden in Russland etwa 300.000 einsatzfähige Männer mobilisiert. Gleichzeitig haben nach verschiedenen Schätzungen zwischen 650.000 und 1,1 Millionen Menschen das Land verlassen, um gegen die Politik des Kremls zu protestieren und der Mobilisierung zu entgehen. Die weitere Rekrutierung in die Armee hat die Personalsituation in Russland nur noch verschlimmert.

Unterdessen haben die Sanktionen, die die Wirtschaft getroffen haben, den Rubel fallen lassen. Dies und die Verschärfung der russischen Einwanderungsgesetze führten zu einer Abwanderung zentralasiatischer Staatsangehöriger.

Um es kurz zu machen:

Im ersten Quartal 2025 ist der Absatz von einheimischen Landmaschinen in Russland stark zurückgegangen.