Die Russen haben die Region Riwne fast einen Tag lang angegriffen und die Infrastruktur beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen haben den Norden der Region Riwne angegriffen und die Infrastruktur beschädigt. Es gab keine Verletzten und die Rettungsdienste sind dabei, die Schäden zu beseitigen.

Leiter der Militärverwaltung der Region Riwne Olexander Kowal, Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine

„Heute war ein schwieriger Tag für die Region Riwne. Der Feind hat unsere nördlichen Regionen fast einen Tag lang angegriffen. Glücklicherweise wurden keine Menschen verletzt.

Allerdings haben wir die Infrastruktur beschädigt. Die zuständigen Dienste arbeiten daran, die Folgen zu beseitigen.“