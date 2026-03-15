Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat einen Mitarbeiter des Nationalen Antikorruptionsbüros in Sumy festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das Nationale Antikorruptionsbüro teilt mit, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine einen Mitarbeiter des Nationalen Antikorruptionsbüros in der Stadt Sumy festgenommen hat.

Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine hat über die Festnahme seines Mitarbeiters durch Beamte des Sicherheitsdienstes der Ukraine in Sumy berichtet. Dies geht aus einer Mitteilung der Behörde hervor.

Nach Angaben des Nationalen Antikorruptionsbüros befand sich der Mitarbeiter im Rahmen einer offiziellen Ermittlung in Ausübung seiner dienstlichen Befugnisse in der Stadt. Als einen der Gründe für die Festnahme wird die Tatsache genannt, dass seine Eltern in einem besetzten Gebiet leben.

Das Büro fügte hinzu, dass er vor der Überprüfung alle erforderlichen Kontrollen durchlaufen habe, darunter einen Lügendetektortest in der Abteilung für interne Kontrolle des Nationalen Antikorruptionsbüros. Im Rahmen der Überprüfung wurden Fragen zu möglichen Verbindungen oder Kooperationen mit Vertretern des Aggressorstaates oder kollaborierenden Strukturen gestellt.

„Solche Handlungen hindern das Nationale Antikorruptionsbüro daran, Straftaten zu dokumentieren und seine dienstlichen Befugnisse im Rahmen des Strafverfahrens auszuüben. Das Nationale Antikorruptionsbüro ergreift Maßnahmen, um die Umstände des Vorfalls aufzuklären“, heißt es in der Mitteilung.