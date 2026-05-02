Die ukrainischen Streitkräfte haben Stellung dazu genommen, ob die Russen tatsächlich in der Region Sumy vorgerückt sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was sagten die Militärs zu den „Kämpfen“ um die Ortschaft Myropilja? Die Russische Föderation hat erneut gelogen, als sie behauptete, im Gebiet Sumy vorgerückt zu sein. Die Ortschaft Myropilja steht unter der Kontrolle der ukrainischen Armee.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Facebook-Account der Truppengruppe „Kursk“.

„Wir widerlegen erneut die russischen Fantasien. Diesmal hat das feindliche Verteidigungsministerium die Einnahme des Dorfes Myropillia im Gebiet Sumy verkündet. Wir erklären offiziell, dass dies eine glatte Lüge ist“, heißt es in der Mitteilung.

Das Militär fügte hinzu, dass seine Einheiten das Gebiet kontrollieren und es keinerlei Vorstöße des Feindes gebe, ebenso wenig wie Angriffsaktionen in diesem Gebiet in den letzten Tagen.

„Wir beobachten erneut Informationswirren im Vorfeld eines weiteren ‚heiligen Datums‘. Der 9. Mai rückt näher – der wichtigste Fetisch der russischen Militärmythologie. Bezeichnenderweise dauert ihre sogenannte „Sondermilitäroperation“ bereits länger als der Krieg, dessen Sieg die Russen feiern. Doch Orden und Medaillen werden jedes Jahr benötigt, weshalb Ortschaften zumindest in den Nachrichtenmeldungen „eingenommen“ werden“, fügte die Truppengruppe „Kursk“ hinzu.

Kämpfe in der Region Sumy