SpaceX hat das neue Starship wenige Tage vor dem rekordverdächtigen Börsengang erfolgreich getestet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

SpaceX startete das überarbeitete Starship und brachte es im Rahmen eines erfolgreichen Raketentests unbeschadet zur Erde zurück. Die Rakete soll die Grundlage für den Börsengang im Wert von 1,75 Billionen Dollar im nächsten Monat bilden und später auch für Elon Musks Ambitionen, den Mars zu erreichen.

Dies berichtet die Zeitung Financial Times.

Zuschauer, darunter der NASA-Administrator Jared Isaacman, verfolgten am Abend vom Starbase-Standort des Unternehmens im Süden von Texas aus, wie 33 Raptor-Triebwerke die 408 Fuß hohe Rakete ins All beförderten.

Während des ersten Fluges trat eine erheblich überarbeitete Version des Starship V3 in eine suborbitale Flugbahn ein und setzte fast zwei Dutzend Modelle und Testsatelliten aus, obwohl einer der sechs Triebwerke der obersten Stufe der Rakete ausfiel.

Die obere Stufe kehrte zur Erde zurück und bremste über dem Indischen Ozean ab, woraufhin sie zwei Triebwerke zündete, um in eine vertikale Position zu gelangen. Anschließend stürzte das Raumfahrzeug wie erwartet ins Meer und explodierte. Die erfolgreiche Mission war ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, da es letztendlich bestrebt ist, diesen Teil der Rakete zu landen und wiederzuverwenden, um die Kosten für Raumflüge zu senken.

Der Start von SpaceX erfolgte wenige Tage, nachdem das Unternehmen den lang erwarteten Prospekt für den größten Börsengang der Geschichte eingereicht hatte.

SpaceX hatte versucht, den Start am Donnerstag durchzuführen, die Pläne jedoch abgesagt, nachdem sich ein Hydraulikstift, der den Arm des Startturms hielt, nicht zurückgezogen hatte, schrieb Musk auf X.