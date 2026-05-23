SpaceX hat das neue Starship wenige Tage vor dem rekordverdächtigen Börsengang erfolgreich getestet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
SpaceX startete das überarbeitete Starship und brachte es im Rahmen eines erfolgreichen Raketentests unbeschadet zur Erde zurück. Die Rakete soll die Grundlage für den Börsengang im Wert von 1,75 Billionen Dollar im nächsten Monat bilden und später auch für Elon Musks Ambitionen, den Mars zu erreichen.
Dies berichtet die Zeitung Financial Times.
Zuschauer, darunter der NASA-Administrator Jared Isaacman, verfolgten am Abend vom Starbase-Standort des Unternehmens im Süden von Texas aus, wie 33 Raptor-Triebwerke die 408 Fuß hohe Rakete ins All beförderten.
Während des ersten Fluges trat eine erheblich überarbeitete Version des Starship V3 in eine suborbitale Flugbahn ein und setzte fast zwei Dutzend Modelle und Testsatelliten aus, obwohl einer der sechs Triebwerke der obersten Stufe der Rakete ausfiel.
Die obere Stufe kehrte zur Erde zurück und bremste über dem Indischen Ozean ab, woraufhin sie zwei Triebwerke zündete, um in eine vertikale Position zu gelangen. Anschließend stürzte das Raumfahrzeug wie erwartet ins Meer und explodierte. Die erfolgreiche Mission war ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, da es letztendlich bestrebt ist, diesen Teil der Rakete zu landen und wiederzuverwenden, um die Kosten für Raumflüge zu senken.
Der Start von SpaceX erfolgte wenige Tage, nachdem das Unternehmen den lang erwarteten Prospekt für den größten Börsengang der Geschichte eingereicht hatte.
SpaceX hatte versucht, den Start am Donnerstag durchzuführen, die Pläne jedoch abgesagt, nachdem sich ein Hydraulikstift, der den Arm des Startturms hielt, nicht zurückgezogen hatte, schrieb Musk auf X.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“