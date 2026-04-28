Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Brovdi erklärte, dass die Ukraine über wirksame Waffen verfüge, nicht um einen Offensivkrieg zu führen, sondern um den Feind daran zu hindern, sich auf ihrem Territorium effektiv voranzubewegen.

Etwa ein Drittel der Angriffe ukrainischer Drohnen richtet sich gegen die Truppen der russischen Armee, und dieser Wert übersteigt bereits das geplante Niveau. Dies erklärte der Kommandeur der Drohnenstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte, Robert „Madyar“ Brovdi, in einem Interview mit der BBC.

„30 % aller Drohnenangriffe müssen auf das Militärpersonal entfallen. Man kann dies als Vernichtungsplan bezeichnen, und derzeit übertreffen wir diese Vorgabe“, merkte er an.

Laut Brovdi verfügt die Ukraine über wirksame Waffen nicht zur Führung eines Offensivkrieges, sondern um zu verhindern, dass der Feind sich auf ihrem Territorium effektiv vorwärtsbewegt.

„In diesem Raum findet die größte Vernichtung des Feindes in der Geschichte der Menschheit statt“, betonte der Kommandant der Unbemannten-System-Streitkräfte und wies darauf hin, dass die ukrainischen Verteidiger vier Monate in Folge ihre Ziele zur Bekämpfung der feindlichen Streitkräfte erreicht hätten.

Zur Erinnerung: Die Drohnenstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte haben in zehn Monaten mehr als 82.000 russische Soldaten ausgeschaltet.