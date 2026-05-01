Droht der Ukraine eine Wirtschaftskrise? Eine Einschätzung des ICU-Analysten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie hilft internationale Unterstützung der ukrainischen Wirtschaft? Die Analysten von ICU haben ihre Erwartungen für die ukrainische Wirtschaft im Jahr 2026 revidiert. Aufgrund der zerstörten Infrastruktur und der Kürzung der Haushaltsausgaben wird das Wachstum minimal ausfallen.

Was genau bremst das BIP und droht der Ukraine eine echte Wirtschaftskrise? Dazu äußerte sich Olexander Martynenko, Leiter der Abteilung für Unternehmensanalyse der ICU-Investmentgruppe, in einem Interview mit RBK Ukrajina.