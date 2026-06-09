Selenskyj möchte das Geld des russischen Oligarchen Abramowitsch, um die Luftabwehr zu stärken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie könnten die Milliarden des Oligarchen in modernste Raketenabwehrsysteme fließen? Selenskyj sprach mit Starmer über die Frage der Einnahmen aus dem Verkauf von „Chelsea“ und schlug vor, diese für den Kauf von Raketenabwehrsystemen für die Ukraine zu verwenden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf The Guardian.

Was Selenskyj sagte

In einem Interview mit The Guardian nach den Gesprächen in London erklärte der Präsident, er habe Starmer auf die Frage nach den Mitteln aus dem Verkauf von „Chelsea“ angesprochen. Seinen Worten zufolge könnte ein Teil dieser Gelder über das PURL-Programm für den Kauf von Raketenabwehrsystemen verwendet werden.

„Sie sind sehr teuer, und natürlich kann dieses Geld helfen. Russland hat diesen Krieg begonnen – warum sollte man nicht russisches Geld nutzen?“, sagte er.

Selenskyj scherzte auch über sein Treffen mit Abramowitsch in Kiew im vergangenen Monat. „Er hat dieses Geld nicht mitgebracht. Ich sagte: Wir brauchen Ihr Geld“, berichtete der Präsident.

Was geschieht mit dem Geld?

Die britische Regierung hat 2,4 Milliarden Pfund aus dem Verkauf von „Chelsea“ für humanitäre Zwecke in der Ukraine reserviert, doch die Mittel wurden bislang noch nicht überwiesen.