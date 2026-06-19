Trump war überzeugt, dass die Ukraine den Krieg verlieren würde, so Macron

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was sagte Macron zu Trumps Haltung zum Krieg in der Ukraine? US-Präsident Donald Trump war bei seinem Amtsantritt der Ansicht, dass die Ukraine den von Russland begonnenen Krieg verlieren würde. Im Laufe der Zeit gelangte er jedoch zu der Überzeugung, dass all diese Aussagen aus seinem Umfeld nicht der Wahrheit entsprachen.

Dies erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf sein Interview mit France TV berichtet.

Seinen Worten zufolge war Trump bei seinem Amtsantritt der Ansicht, dass die Ukraine diesen Krieg verlieren würde, und genau aus diesem Grund drängte er darauf, so schnell wie möglich einen Friedensschluss zu erreichen.

„Erinnern Sie sich an Januar–Februar 2025 … Er glaubte, die Ukraine würde verlieren. Im Oval Office lief bei dem Treffen mit Selenskyj alles schief, und dann … weckte der Gipfel zwischen Trump und Putin (gemeint ist Anchorage – Anm. d. Red.) Hoffnungen auf ein Abkommen, in dessen Rahmen der Ukraine angeboten wurde, Gebiete abzutreten, die Russland noch gar nicht eingenommen hatte“, sagte Macron.

Er fügte hinzu, dass „wir daraufhin, mitten im August, mit einer Delegation“ nach Washington gereist seien, wo wir erklärt hätten, dass dies unmöglich sei. Im Zuge der Ereignisse habe Trump erkannt, dass die Behauptungen über eine Niederlage der Ukraine eine Lüge waren.