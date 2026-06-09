Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Eine unabhängige und freie Ukraine bleibt die größte politische Bedrohung für Russland, betonte der Präsident.

Der politische Einfluss Russlands auf andere Länder nimmt ab, und eine unabhängige und freie Ukraine ist für Russland das größte und politisch gefährlichste Land. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit The Guardian.

Nach den Worten des Staatsoberhauptes nimmt der politische Einfluss Russlands auf andere Länder ab. Aserbaidschan ist unabhängig. Die Wahlen am 7. Juni in Armenien waren ein großer Erfolg für dessen Unabhängigkeit.

„Ich glaube auch, dass die Russen Moldawien verloren haben. Natürlich wollen sie die Ukraine nicht verlieren, denn eine unabhängige und freie Ukraine ist das größte und politisch gefährlichste Land für Russland“, erklärte Selenskyj.

Nach den Worten des Präsidenten wird der russische Präsident Wladimir Putin, sobald die Ukraine der Europäischen Union beitritt, mit innenpolitischen Problemen verschiedener Völker zu kämpfen haben, insbesondere im Kaukasus, und verschiedene Völker in ganz Russland „werden Fragen stellen“. Zur Erinnerung: Am 7. Juni fanden in Armenien Parlamentswahlen statt. Die Partei „Bürgervertrag“ von Nikol Paschinjan gewann die Wahlen mit fast 50 % der Stimmen, sodass sie über eine Mehrheit im Parlament verfügen wird.