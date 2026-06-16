Störungen der Standortbestimmung durch elektronische Kriegsführung: Bolt hat erklärt, wie man bei GPS-Problemen ein Taxi bestellen kann

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Problem lässt sich in wenigen Sekunden beheben. Aufgrund des Einsatzes von Systemen zur elektronischen Kriegsführung sind Taxikunden immer häufiger mit einer fehlerhaften Standortbestimmung konfrontiert.

Wie man in solchen Situationen vorgehen sollte, erklärte ein Vertreter von Bolt in der Ukraine in einem Interview mit RBK Ukrajina.

Das Wichtigste:

Das GPS kann aufgrund elektronischer Störmaßnahmen fehlerhaft funktionieren.

Der Fahrgast kann den Abholort manuell ändern.

Die Fahrtkosten werden danach wie üblich berechnet.

Störungen der Standortbestimmung haben keinen Einfluss auf den Abrechnungsalgorithmus.

Ein Fahrzeug kann auch ohne korrekte Navigation bestellt werden.

Aufgrund des intensiven Einsatzes von Störmaßnahmen in ukrainischen Städten sind Taxikunden zunehmend mit Störungen der Standortbestimmung konfrontiert.

In solchen Fällen kann die App den Standort des Fahrgastes oder des Fahrers fälschlicherweise bestimmen.

Serhij Pavlyk, Geschäftsführer von Bolt in der Ukraine, erklärte, dass sich das Problem manuell beheben lässt. Seinen Angaben zufolge reicht es aus, wenn der Nutzer den Marker auf der Karte selbst verschiebt und den korrekten Abholort angibt.

„In der App kann man den Abholort jederzeit manuell festlegen – man muss lediglich den Marker auf der Karte verschieben. Das dauert nur wenige Sekunden und löst das Problem“, erklärte er.