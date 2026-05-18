„Arbeiten oder kämpfen“: Sobolew wies auf einen wichtigen Aspekt der Reservierung hin

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Minister gab bekannt, wie viele Männer derzeit in der Ukraine reserviert sind. Die als reserviert eingestuften, systemrelevanten Unternehmen generieren 60 % der Steuereinnahmen. Dabei ist eine große Anzahl von Personen, die vom Territorialen Verteidigungskorps gesucht werden oder sich unerlaubt von ihrer Einheit entfernt haben, weder in der Wirtschaft noch in den Streitkräften tätig.

Dies erklärte der Minister für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft, Olexij Sobolev, in einem Interview mit RBK Ukrajina.