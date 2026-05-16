Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Leiter des Präsidialamtes, Kyrylo Budanow, spricht sich gegen die Mobilisierung von Männern im Alter von 18 bis 25 Jahren aus, da dies die Zukunft des Staates zerstören könnte.

Quelle: : Budanow in einem Interview mit The Times

Details: : Der Journalist fragte nach der Möglichkeit, eine Reserve aus Männern unter 25 Jahren zu bilden, die nicht an der Front, sondern in anderen Bereichen in der Ukraine dienen würden.

Zitat von Budanow: : „Wenn wir im Rahmen des Mobilisierungsmechanismus einfach alle jungen Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren einziehen, zerstören wir damit die Zukunft unseres Staates, eine ganze Generation.“

Vorgeschichte: In diesem Interview erklärte Budanow zudem, es gebe „keinerlei Anzeichen“ dafür, dass Russland einen Atomschlag vorbereite, und selbst wenn es solche gäbe, würde er davon wissen.