Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was haben die neuen Drohungen in der UNO für Moskau tatsächlich bewirkt? Der Ständige Vertreter Russlands bei der UNO, Wassilij Nebensja, hat während der Sitzung des UN-Sicherheitsrats erneut Falschmeldungen über angebliche Vorbereitungen für Angriffe ukrainischer Drohnen vom Territorium Lettlands und anderer baltischer Staaten verbreitet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von Nebenzja während der Sitzung des UN-Sicherheitsrats am 19. Mai.