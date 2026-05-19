Syrskyj nannte die wichtigsten Angriffsrichtungen der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die russischen Truppen konzentrieren ihre Offensive auf Pokrowsk, Lyman und einige weitere Schlüsselrichtungen.

Die Lage an der Front bleibt angespannt, da russische Truppen versuchen, auf mehreren Fronten gleichzeitig vorzustoßen, die ukrainischen Streitkräfte jedoch ihre Stellungen halten und mit aktiven Gegenmaßnahmen reagieren. Dies teilte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Olexander Syrskyj, in einem Interview mit Militarnyi mit.

Laut Syrskyj konzentrieren die russischen Streitkräfte ihre Offensivaktionen auf mehrere Hauptrichtungen, insbesondere Pokrowsk, Ocheretynsk, Olexanderivsk, Kostjantynivsk, Lyman und teilweise Kupjansk. Zudem werden geringfügige Kampfhandlungen entlang der Grenze in den Oblasten Charkiw und Sumy verzeichnet.