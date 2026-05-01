DeepState: Die Russen sind in den Regionen Charkiw und Donezk vorgerückt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die russische Armee hat bei Synkivka, Pryvillia und Andrijvka-Klevtsove Geländegewinne erzielt – DeepState.

Das Analyseprojekt DeepState berichtete, dass die russische Armee in den Regionen Charkiw und Donezk vorrückt.

Quelle: : DeepState in den sozialen Netzwerken

Wörtlich: „Der Feind ist in der Nähe von Synkivka (Region Charkiw – Anm. d. Red.), Pryvillia (Region Donezk – Anm. d. Red.) und Andrijvka-Klevtsove (Region Donezk – Anm. d. Red.) vorgerückt.“

Vorherige Meldungen: .*

Am 28. April berichtete DeepState über einen weiteren Vormarsch des Feindes im Gebiet Donezk – in Richtung Pokrowsk, insbesondere in der Nähe von Pokrowsk und Mirnograd.