Umjerow warnte vor einer neuen Welle gefälschter Schreiben, die in seinem Namen versandt wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Rustem Umjerow, berichtete von einer neuen Reihe betrügerischer Schreiben, die in seinem Namen an internationale Partner gerichtet wurden.

Quelle: Umjerow auf Facebook

Zitat: „Diesmal sind insbesondere die baltischen Staaten das Ziel. Unbekannte Personen verwenden meinen Namen in Betrugsnachrichten und anderen verdächtigen Anfragen, um eine Kommunikation zu initiieren oder Informationen zu erhalten.

Ich betone: Alle offiziellen Kontakte mit Partnern, Anfragen oder die Arbeitskommunikation erfolgen ausschließlich über offizielle Kanäle.“

Details: Umjerow rief dazu auf, bei verdächtigen Anfragen wachsam zu sein und deren Echtheit zu überprüfen.

Sollten Sie solche Nachrichten oder Anrufe erhalten, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine zur Klärung und Überprüfung.