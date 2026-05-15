Generalstab: Die ukrainischen Streitkräfte haben innerhalb eines Tages 1.150 Soldaten der Russischen Föderation getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Gesamtverluste der Russischen Föderation in den vier Jahren des Krieges gegen die Ukraine belaufen sich bis heute auf 1.346.390 Personen.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben in den vergangenen 24 Stunden 1.150 russische Angreifer getötet und verwundet. Dies teilt der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte auf Facebook mit.

Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24.02.22 bis zum 15.05.26 beliefen sich schätzungsweise auf:

(Bezirk Pokrowsk) und Predtechnoje (Bezirk Kramatorsk).