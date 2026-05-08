Umjerow gab Einzelheiten zu seinem Treffen mit Witkoff und Kushner in den USA bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Umjerow brachte wichtige Neuigkeiten für die Ukraine aus den USA mit. Die Ukraine und die USA intensivieren ihre Zusammenarbeit im humanitären Bereich, insbesondere bei der Freilassung von Ukrainern aus russischer Gefangenschaft.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Sekretärs des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Rustem Umjerow, im Anschluss an die Gespräche in den USA sowie auf eine Ansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Während seines Besuchs in den Vereinigten Staaten traf Umjerow mit dem Sonderbeauftragten des US-Präsidenten, Steve Witkoff, und Jared Kushner zusammen. Das zentrale Thema der Gespräche war der humanitäre Bereich.

„Das Hauptaugenmerk liegt auf dem humanitären Bereich – der Rückkehr unserer Gefangenen, die von Russland festgehalten werden. Dies bleibt eine der wichtigsten Prioritäten der Ukraine“, erklärte Umjerow.

Darüber hinaus erörterten die Parteien die Notwendigkeit, den diplomatischen Prozess zu intensivieren.

Insbesondere ging es um die Koordinierung weiterer Schritte zur Erreichung eines würdigen Friedens. Nach dem Treffen hat der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bereits Bericht erstattet.

Reaktion von Selenskyj

Der Staatschef bestätigte den Erhalt des Berichts des Verteidigungsministers. Selenskyj betonte, dass solche Treffen darauf abzielen, die Position der Ukraine zu stärken.

„Es war ein gehaltvolles Gespräch. Wir gehen davon aus, dass dies dazu beitragen wird, unsere Position zu stärken. Und die humanitären Fragen – sie müssen gelöst werden, die Gefangenen müssen freigelassen werden. Das ist sehr wichtig“, betonte der Präsident.

Umjerows Besuch in den USA