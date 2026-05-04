In der Region Transkarpatien ist im Ferienort Krasia ein Brand ausgebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das Feuer zerstörte innerhalb einer Nacht vollständig ein Hotel mit einer Fläche von 1050 m² sowie ein benachbartes Gebäude mit einer Fläche von 125 m².

Die Rettungskräfte der Region Transkarpatien bekämpften die ganze Nacht über den Brand im Ferienort Krasia – eines der Hotels stand in Flammen. Dies teilte die Verwaltung des Staatlichen Katastrophenschutzdienstes der Region Transkarpatien auf Facebook mit.

„In dieser Nacht brach auf dem Berg Krasia ein Großbrand aus – die Rettungskräfte bekämpften das Feuer bis zum Morgen. Am 3. Mai um 22:15 Uhr ging eine Meldung über einen Brand in einem Holzgebäude des Hotels auf dem Gelände des Skigebiets im Dorf Vyshka auf dem Berg Krasia im Bezirk Uschhorod ein.

Die Flammen breiteten sich über die Holzkonstruktionen aus und verwandelten das Gebäude in ein einziges Feuermeer“, heißt es in der Mitteilung.

Zur Bekämpfung des Feuers wurden 29 Rettungskräfte und 8 Fahrzeuge eingesetzt.

„Unter schwierigen Bedingungen und aufgrund der hohen Brandlast dauerten die Löscharbeiten die ganze Nacht an; um 05:30 Uhr wurde der Brand auf einer Fläche von 1175 m² eingedämmt und bereits um 09:05 Uhr vollständig gelöscht“, teilten die Rettungskräfte mit.

Das Feuer zerstörte ein Hotel mit einer Fläche von 1.050 Quadratmetern sowie ein benachbartes Gebäude mit einer Fläche von 125 Quadratmetern.

Zuvor wurde berichtet, dass sich der Brand in einem Schweizer Skigebiet in einer Bar während der Neujahrsfeier ereignet habe. Die Schweizer Behörden gaben bekannt, dass es sich nicht um einen Terroranschlag handelte, doch die Brandursache ist bislang noch nicht offiziell geklärt.