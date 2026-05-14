Ein russischer Kampfflugzeug hat in der Nähe von Belgorod eine Bombe abgeworfen: Ein Zug ist entgleist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In der Nähe von Belgorod warf ein russischer Kampfflugzeug eine Sprengbombe auf die Gleise ab – ein Zug entgleiste, es gibt eine Verletzte.

Ein russischer Kampfflugzeug hat während eines Kampfeinsatzes eine Sprengbombe auf die Gleise im Bezirk Jakowlewski in der Region Belgorod abgeworfen, was zum Entgleisen eines elektrischen Zuges führte.

Quelle: : „Radio Swoboda“, MNS

Details: : Der Vorfall ereignete sich am 13. Mai. Die FAB-500-Bombe detonierte nicht, beschädigte jedoch etwa 25 Meter Gleis.

Der Gouverneur des Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, teilte mit, dass der Nahverkehrszug, der auf der Strecke „Rozumne – Tomarivka“ unterwegs war, aufgrund eines etwa zwei Meter langen Fehlstücks im Gleis entgleiste. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich 15 Personen im Zug; eine Frau wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Zunächst schrieb Gladkov, dass die Ursache für das Entgleisen des Zuges eine Sprengung der Gleise gewesen sein könnte, später löschte er jedoch den Hinweis auf diese Version.

Zum Unfallort wurden Sprengstoffexperten des Verteidigungsministeriums entsandt. Sie bargen und entschärften eine FAB-500; die Munition wird zur Vernichtung auf einen Übungsplatz gebracht.

Nach Angaben von Astra haben russische Streitkräfte seit Anfang 2026 mindestens 24 Fliegerbomben auf russische und besetzte ukrainische Gebiete abgeworfen. Ähnliche Vorfälle wurden bereits zuvor verzeichnet. So warf im November 2024 ein russisches Flugzeug eine Bombe auf eine Schule im Dorf Bykovka im Stadtbezirk Jakowlewsk im Gebiet Belgorod ab. Die Bombe durchschlug das Dach des Schulgebäudes und blieb in einem der Klassenzimmer im dritten Stock liegen.