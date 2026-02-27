Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat die Zerstörung des Öldepots in Luhansk bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Weniger Treibstoff bedeutet weniger Möglichkeiten für Manöver, Rotationen und die Unterstützung von Sturmangriffen, so das Militär.

Das erste separate Zentrum für unbemannte Systeme der Streitkräfte der Ukraine (SBS) meldete am Freitag, dem 27. Februar, einen Angriff auf den Ölterminal in der vorübergehend besetzten Stadt Luhansk.

„Heute haben unsere Bediener einen Angriff auf das Öl depot in der Stadt Luhansk durchgeführt. Weniger Treibstoff bedeutet weniger Möglichkeiten für Manöver, Rotationen und die Unterstützung von Angriffsaktionen. In der modernen Kriegsführung ist die Logistik ein lebenswichtiges System für das Funktionieren der Armee. Die konsequente und systematische Zerstörung dieses Systems führt zu spürbaren Ergebnissen“, heißt es in einer Mitteilung auf dem Telegram-Kanal der Einheit.

Die Verluste der Angreifer und das Ausmaß der verursachten Schäden werden derzeit noch ermittelt.

Die Meldung wird von einem Video der Kampfhandlungen der SBS-Operatoren begleitet.

Zuvor wurde in den sozialen Netzwerken berichtet, dass in Luhansk nach einem Beschuss ein Öl depot brennt und in Altschewsk ein Flugzeug eine Umspannstation getroffen hat.

Auch die Einwohner der russischen Stadt Belgorod konnten in dieser Nacht nicht schlafen. Dort fielen nach einem massiven Raketenangriff Strom, Heizung und Wasser aus.

Die Folgen des „Einschlags” auf ein Chemiewerk in Russland wurden bekannt.