„Bitte kehren Sie nach Russland zurück!“: Selenskyj richtete sich emotional an die Angehörigen russischer Amtsträger im Westen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, forderte die Angehörigen russischer Amtsträger auf, aus den europäischen Ländern nach Russland zurückzukehren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Telegram-Beitrag des Staatsoberhauptes.

„Vollständige Sanktionen bedeuten vollständige Sanktionen. Präsident (der USA Donald – Anm. d. Red.) Trump hat entschiedene Schritte unternommen und Sanktionen gegen Lukoil und Rosneft verhängt. Wir sind ihm dankbar. Er kann Sanktionen gegen den gesamten Energiesektor verhängen, insbesondere gegen die Atomenergie. Und das wäre ein ernstzunehmendes Signal an die Europäer“, erklärte Selenskyj.

Seinen Worten zufolge haben die Europäer viel getan. Aber sie haben noch keine Sanktionen gegen die russische Atomenergie, gegen Beamte und ihre Verwandten, ihre Kinder, die mit diesem Geld in Europa und in den Vereinigten Staaten leben, die mit diesen Einkünften ihr Studium an europäischen Universitäten finanzieren und die Immobilien in den Vereinigten Staaten besitzen, verhängt.

„Bitte kehren Sie nach Russland zurück. Bitte gehen Sie nach Hause. Sie respektieren niemanden in den USA. Sie respektieren die Regeln nicht. Sie respektieren die Demokratie nicht. Sie respektieren weder die Ukraine noch Europa. Bitte gehen Sie nach Hause“, betonte der Präsident der Ukraine.

Die Ukraine verschärft die Sanktionen gegen Beamte und Propagandisten der Russischen Föderation.